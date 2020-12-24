С начала декабря в Чувашии ежедневно подтверждаются новые смерти от коронавируса. По данным на утро четверга, 24 декабря, в республике выявили 452 летальных случая инфекции, последние девять из которых - накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб.Заметим, что в республике провели уже 391,6 тысячи тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 15 574 зараженных, в том числе 120 за минувшие сутки. К этому дню большинство из них - 13 914 человек, выздоровело, но новые случаи болезни продолжают фиксироваться ежесуточно.