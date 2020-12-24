За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 10 смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там выросло до 445. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в регионе провели 511,6 тысячи тестов на коронавирус, обследовали 483,5 тысячи человек. Это помогло выявить 34 342 больных, 285 из которых - накануне. На данный момент большинство зараженных - 31 218, выздоровело, но под медицинским наблюдением с COVID-19 или подозрением на него продолжают находиться 11 399 местных жителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ“Температура поднялась и кашель”: глава Ульяновской области Сергей Морозов решил провериться на коронавирусВ ожидании результатов он решил поработать удаленно (подробности)