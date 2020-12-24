До конца 2023 года в Чувашии планируют отремонтировать 135 километров региональных дорог. На это из местного бюджета готовы потратить порядка 7 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина республики Олег Николаев.Так, в 2021 году ремонт ждет:7 километров дороги Алатырь – Ахматово – Ардатов,дорогу Ибреси – Березовка – Кудеиха (с 10 по 11 км и с 11 по 24),12 километров дороги «Волга» – Марпосад (с 0 по 12 км) в Цивильском районе,4 километра дороги Никольское – Ядрин – Калинино (с 5 по 9 км) в Ядриснком районе,4 километра дороги «Сура» (с 17 по 21 км) в Ядринском районе,Мост через реку Паланка в Шумерлинском районе.Также работы начнутся на дороге Калинино – Батырево – Яльчики (участок 42+680 – км 50+060), дороге «Аниш» на участке км 83+285 – км 96+600 в Ибресинском районе, дороге «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка, км 8+500 – км 18+500 в Марпосадском районе, дороге «Чебоксары – Сурское» – Мишуково – Ардатов (с 12 по 20 километр) в Порецком районе, дороге «Цивильск – Ульяновск» – Яманчурино, (22-28 километр) в Яльчикском районе, дороге Никольское – Ядрин – Калинино. 10 километров ( с 21 по 31 км) и 15 километрах дороги Аликово – Старые Атаи – а.д. «Сура» в Аликовском районе.