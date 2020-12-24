Участковому из Лаишевского района республики стало известно, что в феврале 39-летняя женщина из деревни Куюки родила ребенка. Кого женщина родила - мальчика или девочку, неизвестно, на следующий день она и ее 61-летний сожитель закопали ребенка с собственном огороде.Сотрудник полиции выяснил, что роды произошли 24 февраля. Для того, чтобы подтвердить информацию, участковый на месте захоронения 23 декабря начал раскапывать могилу, и, увидев останки младенца, вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.По факту обнаружения останков в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье \\"Причинение смерти по неосторожности\\", сообщил собственный источник \\"Комсомолки\\" в правоохранительных органах.