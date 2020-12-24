В Ново-Савиновском районном суде столицы республики вынесли решение по ходатайству следователя об избрании меры пресечения для задержанного по подозрению в совершении \\"Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста\\". Для экс-замминистра торговли и промышленности Татарстана, бывший глава Кировского района Казани Владимира Соловьева выбрали меру пресечения - домашний арест.Под пристальное внимание сотрудников правоохранительных органов мужчина попал в ходе расследования другого уголовного дела. У Соловьева изъяли телефон, и там обнаружилась интимная переписка с 15-летней дочерью его знакомой. Собственные источники \\"Комсомолки\\" сообщают, что в ходе установленной прослушки были записаны звонки между мужчиной и девочкой, содержание которых и позволило возбудить уголовное дело.