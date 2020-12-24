Пожар в кирпичном ангаре овцеводческой фермы в селе Дон-Урай в Рыбно-Слободском районе республики начался ночью в четверг, 24 декабря. Возгорание обнаружили в 2.53, и к этому моменту в подсобке пламя охватило помещение размерами 20 на 50 метров.С огнем справились пожарные, и во время разбора завалов обнаружили тело погибшего мужчины. Сразу опознать его личность не представилось возможным, и теперь ее будут устанавливать сотрудники МВД Татарстана.- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС республики.