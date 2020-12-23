В эту среду, 23 декабря, в Минздраве Татарстана подтвердили еще три смерти от коронавируса. Так, в результате патологоанатомической экспертизы, выяснилось, что жертвами инфекции стали 55-ти и 67-ми летние мужчины, а также 88-летняя женщина.- Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в официальном сообщении регионального Минздрава.Таким образом, с начала пандемии число летальных исходов возросло до 177. Всего же коронавирус был выявлен у 12 480 человек, в том числе и у 102 за прошедшие сутки. Выздоровело же к этому моменту 10 555 человек.