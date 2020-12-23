В соцсетях Набережных Челнов появилось фото из столовой средней школы №5, где дети сняли выданные им фрукты. На мандаринах были заметные следы гнили.Записью заинтересовались сотрудники прокуратуры. Выяснилось, что все произошло 16 декабря. Испорченные мандарины выдали ученикам 6-го класса.В ходе проверки сам факт получения фруктов с признаками гниения был подтвержден.- Таким образом, сотрудники школы допустили грубое нарушение законодательства об образовании санитарно-эпидемиологических требований при организации питания учащихся, - отметили в прокуратуре Татарстана.От директора школы №5 потребовали устранить причины и условия допущенных нарушений, и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.