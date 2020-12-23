Вахитовский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя о продлении домашнего ареста 56-летнему бывшему главе \\"Татфондбанка\\". 56-летний Роберт Мусин сейчас находится в статусе подсудимого в деле о злоупотреблении полномочиями, в результате которого был причинен особо крупный ущерб в 53 миллиарда рублей.По версии следствия, он выдавал кредиты - более 19 миллиардов рублей, организациям, которые позже не смогли вернуть эти средства. Мусин пользовался своим положением как руководитель банка. Во время следствия выяснилось, что эти все предприятия контролировались самим банкиром.Банкротство кредитного учреждения \\"Татфондбанк\\" стало причиной тяжелой экономической ситуации для всех его вкладчиков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе украл, а потерял: в суде идет процесс по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина на 53 миллиарда рублейНикакого мошенничества, лишь неловкость в управлении (подробности)