Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году спрос на жилье бизнес- и преиум-класса в новостройках Казани вырос на 28%. В то же время квартирами на вторичном рынке стали интересоваться на 62% больше человек. К такому выводу пришли специалисты Авито Недвижимость.Отметим, что средняя стоимость квартир повышенной конмфортности в столице Татарстана на данный момент составляет порядка 5,5 миллиона рублей. Повышение спроса на них исследователи объясняют высоким уровнем инвестиционной привлекательности этих сегментов.Заметим, что в целом заинтересованность россиян в дорогом жилье в новостройках за год выросла на 31%, на вторичном рынке рост на 42%.