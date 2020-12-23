За последние два дня в Казани зарегистрировали 17 случаев превышения предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Ее максимальное значение было зафиксировано в 7 часов утра во вторник, 22 декабря, и составило 3,8 ПДКм.р, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Татарстана.Накоплению загрязняющих веществ накануне могли частично поспособствовать погодные условия - слабый до умеренного юго-западный ветер, приподнятая температурная инверсия и слабые осадки. В городах формальдегид образуется в результате работы двигателей автомобилей. Кроме того, он образуется и от неполного сгорания жидкого топлива в промышленности, при изготовлении искусственных смол, пластических масс и при выделке кож.