В Кировском районе Казани открылся новый билингвальный детский сад №7 комбинированного вида «Алтын хыял». Помимо обучения ребят на двух языках – русском и татарском, здесь они начнут осваивать робототехнику и IT-технологии с 4 лет.Для этого в новом дошкольном учреждении создан компьютерный класс. В нем дети начнут заниматься лего-конструирование и «оживлять» сделанное при помощи робототехники. А далее уже с 5 до 7 лет займутся бестекстовым программированием, так как в этом возрасте они еще не умеют читать и писать.Помимо основной программы заработают в детсаду №7 и дополнительные кружки: футбол, художественная гимнастика, хореография и шахматы. Правда, их будут вводить в зависимости от количества заявок от родителей.«Алтын хыял» один из самых больших детсадов в Казани. Он рассчитан на 340 воспитанников – 18 групп, 10 из которых ясельные – для ребят от 1,5 до 3 лет. Сейчас учреждение укомплектовано более чем наполовину. Набор детей продолжается.В двухэтажном здание оборудовали родительскую комнату, медблок, большой пищеблок, актовый, спортивный и музыкальный залы, функциональные зоны, а в ясельных группах туалеты имеют теплый пол.