Ветропарки в Татарстане должны быть введены в эксплуатацию к 2024 году. Об этом на пресс-конференции заявил глава Минпромышленности республики Альберт Каримов. Однако, когда именно начнется их строительство, пока неясно. Это может быть как будущий год, так и 2022-й.Дело в том, что сейчас инвесторы изучают площадки для размещения объектов. Среди них территории Алексеевского, Буинского, Камско-Устьинского и Спасского районов. После будут решаться вопросы с собственниками земель, где в будущем расположатся ветропарки, и с присоединением последних к существующей энергосистеме Татарстана.Каримов отметил, что ветропарки в регионе могут иметь мощность до 200 мегаватт.СПРАВКАВетропарк - это несколько ветрогенераторов, объединённых в единую сеть. Они превращают энергию ветра в электрическую.