За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще 12 смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 443. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в республике провели более 391,6 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 15 454 больных, в том числе 125 накануне. На данный момент большинство зараженных - 13 790 человек, выздоровело, но новые случаи инфекции продолжают фиксироваться ежедневно.