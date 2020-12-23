Сегодня, 23 декабря, на очередном заседании Госсовета Татарстана во время обсуждения внесения правок в бюджет республики на 2020 год было объявлено, что собственные региональные доходы в казну снизились. Особенно это видно по поступлению налога на прибыль нефтяной отрасли, нефтехимии и нефтепереработки.- Поступления налога на прибыль в бюджет республики снизилось на 80%, республика недополучила порядка 32,8 миллиарда рублей, - отметил глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин.В итоге главный финансовый документ республики на 2020 год был принят с доходами 292,7 миллиарда рублей (увеличение на 18,3 миллиарда) и с расходами 342,8 миллиарда рублей (увеличение на 14,2 миллиарда). Таким образом, дефицит бюджета составил 32,5 миллиарда рублей, и он полностью обеспечен источниками финансирования.