Отдел по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана проверил информацию о вымогательстве в Казани у предпринимателей денег, которые занимаются пассажирским перевозками на автобусах.Так, по словам потерпевших, еще в 2014 году к ним поступило «предложение» от молодых людей, представившихся членами ОПФ «Борисково», о покровительстве за деньги. В случае отказа в ход шли угрозы расправой, а после и разбивание стекол в автобусах.По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В рамках его расследования при поддержке бойцов Росгвардии были задержаны подозреваемые – 32-х и 30-ти летние жители Казани.- По оперативной информации, они действительно являются участниками ОПФ «Борисково». В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.Ведомство также просит всех, кто обладает какой-либо информацией о противоправной деятельности задержанных, обращаться по телефонам: 02, 112, (843) 291-30-21, (843) 291-30-59, (843) 291-39-68.