Как сообщил 23 декабря Минздрав Татарстана, в республике за прошедгие сутки было выявлено 104 новых случая короанвируса. Все они контактные. При этом 27 зараженным понадобилась госпитализация, остальные – 75 человек, лечатся на дому.Большая часть выявленных инфицированных за сутки – это жители Казани (55 человек). На втором месте с 11 зараженными Набережные Челны, на третьем Чистопольский район – 5 инфицированных.Отмечается, что львиная доля заболевших коронавирусом – 43 человека, находится в возрасте от 30 до 50 лет, также немалая доля здесь (21 зараженный) пришлась на людей в возрасте от 50 до 60 лет.Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был выявлен у 12 480 человек. На данный момент из них выздоровело уже 10 555, в том числе 22 человека за прошедшие сутки, а скончались 174.