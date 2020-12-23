Ночью 21 декабря в Алексеевском районе на территории одного из животноводческих комплексов было обнаружено тело 49-летнего сотрудника. Эксперты насчитали на нем 19 ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье \\"убийство\\".По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний мужчина. По предварительным данным, подозреваемый и потерпевший в компании еще двух работников выпивали в помещении фермы. По версии следствия, во время застолья между ними возник конфликт. После чего подозреваемый нанес обидчику 19 ножевых ранений, в результате чего тот скончался на месте.- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.