В новогодние праздники 2021 в Татарстане пройдет более 300 мероприятий

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

22 декабря на брифинге в Кабмине Татарстана первый зам главы Минкультуры республики Юлия Агдамова сообщила, что в эти новогодние каникулы татарстанцев ждет более 300 праздничных мероприятий. Причем как на улице, так и в помещениях.

Большинство торжеств, в том числе и спектаклей, начнутся уже совсем скоро и продолжаться до конца новогодних каникул

Так, по словам Агдамовой, музеи в Болгаре, Свияжске и Елабуге уже подготовили для своих посетителей познавательные экскурсии. А, например, в Казанском Кремле пройдет бал-маскарад в стиле Екатерины Великой.