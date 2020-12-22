В Казани проверки автобусов из-за их возгораний могут привести к долгому ожиданию пассажиров на остановках

В Казань для совместной проверки прибыли специалисты МАЗа.

После того, как в понедельник, 21 декабря, мэр Казани Ильсур Метшин поручил провести тщательную проверку по факту возгораний общественного транспорта, перевозчики создали у себя специальную комиссию по выяснению причин этих ЧП.

Напомним, за довольно непродолжительное время в столице произошло возгорание в трех автобусах марки МАЗ и трех трамваях, пострадавших нет.

- В двух случаях предварительной причиной возгорания стало замыкание электропроводки вследствие нарушения изоляции в месте перехода кабеля от блока коммутации в кабину водителя и заклинивание вентилятора отопителя салона. В третьем случае причина не установлена, поскольку автобус сгорел полностью, - заявил в этот вторник на пресс-конференции председатель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Также, по его словам, пострадавшие трамваи в отличие от автобусов продолжат курсировать по маршрутам.

Для совместной проверки в Казань уже прибыли представители Минского автомобильного завода (МАЗ). Уже осмотрено 40 автобусов. Специалисты завода высказали замечания несанкционированному подключению в кабинах бортовых комплектов, электроуказателей маршрутов. Но это, по мнению Абдулхакова, не могло стать причинами возгорания.

- 10 января приедет еще одна бригада специалистов завода для того, чтобы провести совместное исследование и сделать заключение, – отметил председатель комитета по транспорту Казани.

Он также сообщил, что принято решение о замене вентиляторов отопителей на всех автобусах марки МАЗ. Также сейчас специалисты устанавливают дополнительные пиропатроны, благодаря которым в случае возгорания срабатывает специальное оборудование. Кроме того, докуплены огнетушители- по 2 на каждый автобус, ведется замена изношенного электрооборудования.

Эти работы планируют завершить до 31 декабря. Вот только до этого времени, предупредил Абдулхаков, пассажирам придется подолгу ждать автобусы на остановке.