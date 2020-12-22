Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Татарстане

Если в республике темп недельного прироста числа новых заболевших в ноябре был равен 0,7%, то в декабре это уже 0,8%. Фото: Андрей АБРАМОВ

В этот вторник, 22 декабря, на брифинге в Кабмине Татарстана руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина дала оценку ситуации с коронавирусом в республике.

Так, по ее словам, она с учетом текущего периода сезонного подъема ОРВИ стабильная, но напряженная. Напомним, в последнее время в Татарстане ежесуточно выявляются более 100 случаев заражения коронавирусом.

По данным Патяшиной, если в республике темп недельного прироста числа новых заболевших в ноябре был равен 0,7%, то в декабре это уже 0,8%. Так, что, несмотря на грядущие новогодние праздники, расслабляться и переставать соблюдать меры предосторожности нельзя.

Напомним, руководитель Роспотребнадзора Татарстана также заявила о недопустимости проведения корпоративов на Новый год 2021 на рабочих местах. Для этого, по ее словам, лучше использовать кафе и рестораны, но опять же соблюдением всех антиковидных требований.