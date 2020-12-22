"Мы за эти деньги могли трех игроков купить": Стало известно, почему талант из "Спартака" не перейдет в "Рубин"

Фото: ФК "Спартак".

Полузащитник Остон Урунов, которого хотел приобрести "Рубин", не переедет в Казань. Об этом заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов. Основная причина отказа от игрока - завышенные требования по цене со стороны действующего клуба узбекского полузащитника - столичного "Спартака".

- "Спартак" нам отказал с Уруновым. Потом назвали цену – мы за эти деньги могли трех игроков купить. Мы сделали выбор в пользу японского футболиста, он же тоже легионер. По Урунову вопрос закрыт, мы и по лимиту не проходим. Взяли его на полтора года в аренду, в любое из трансферных окон можем его купить, - цитирует Сайманова Championat.com.