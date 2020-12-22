ВТБ совместно с Федеральной пассажирской компанией запускает проект по автоматической инкассации

Банк ВТБ и АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») подписали договор на осуществление онлайн-инкассации с использованием автоматической депозитной машины (АДМ) в 40 объектах на территории России. На данный момент большая часть АДМ уже установлена.

Использование АДМ значительно сокращает время поступления денежных средств на расчетный счет компании – зачисление происходит в режиме онлайн. Автоматическая инкассация также позволит сэкономить средства на пересчете, приеме, определении подлинности купюр и хранении наличности.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил:

«Мы сотрудничаем с АО «Федеральная пассажирская компания» уже не первый год и рады, что банк ВТБ выбран для реализации проекта по автоматической инкассации. Наша цель – помочь клиенту повысить операционную эффективность кассовых операций и снизить издержки при организации инкассации. Учитывая, что продажа билетов в том числе осуществляется за наличный расчет, высокотехнологичное решение от ВТБ сможет упростить работу сотрудников кассового блока компании и внутренние процессы казначейства».

Заместитель генерального директора АО «ФПК» Александр Мусловец прокомментировал:

«После проведения пилотного проекта в сотрудничестве с ВТБ мы оценили эффективность работы АДМ и приняли решение о возможности масштабирования. Снижение операционных расходов на инкассацию, сокращение документооборота и повышение безопасности являлись теми факторами, которыми компания руководствовалась при запуске полномасштабного проекта».

СПРАВКА

АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») — национальный железнодорожный перевозчик Российской Федерации в дальнем следовании, европейский лидер по пассажирообороту. АО «ФПК» охватывает 77 субъектов России, выполняет важную социальную функцию обеспечения мобильности населения.