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Экономика

В Нижнекамске запустили производство дизтоплива за 16 миллиардов рублей

Предполагается, что там ежегодно будет перерабатываться порядка 3,7 миллиона тонн сырья
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Благодаря объекту ежегодный объем производства дизельного топлива по экологическим стандартам для двигателей “Евро-6” в Татарстане вырастет до 7,6 миллиона тонн.

Благодаря объекту ежегодный объем производства дизельного топлива по экологическим стандартам для двигателей “Евро-6” в Татарстане вырастет до 7,6 миллиона тонн.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 22 декабря, в Нижнекамске состоялся торжественный запуск нового производства на нефтеперерабатывающем комплексе. Предполагается, что через него для создания дизтоплива ежегодно будет проходить порядка 3,7 миллиона тонн сырья. Реализация проекта потребовала три года и более 16 миллиардов рублей.

Благодаря новому производству объем выпуска дизельного топлива по экологическим стандартам для двигателей “Евро-6” в Татарстане вырастет до 7,6 миллиона тонн в год. Кроме того, выпуск топлива для реактивных двигателей должен достигнет отметки в один миллион тонн в год.