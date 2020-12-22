В Марий Эл во время пожара погибла пенсионерка

Пожар произошел рано утром. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

О том, что на улице Дорожной в деревне Ильинка Оршанского района республики 21 декабря рано утром загорелся частный дом, местным жителям сообщил проезжающий мимо водитель. На место происшествия вызвали пожарных. К их приезду часть дома была поглощена огнем.

Сотрудники МЧС Марий Эл сумели обнаружить тело 73-летней хозяйки дома. Предположительно, она скончалась из-за отравления продуктами горения, сообщили в чрезвычайном ведомстве

- Пламя не только уничтожило часть имущества на кухне, но и повредило стены и потолок, - отметили в МЧС Марий Эл. - Предположительно, в доме погибшей пенсионерки был неисправен газовый котел.