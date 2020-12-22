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Происшествия

В Марий Эл во время пожара погибла пенсионерка

Предположительно, возгорание началось из-за неисправного газового котла отопления
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Пожар произошел рано утром.

Пожар произошел рано утром.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

О том, что на улице Дорожной в деревне Ильинка Оршанского района республики 21 декабря рано утром загорелся частный дом, местным жителям сообщил проезжающий мимо водитель. На место происшествия вызвали пожарных. К их приезду часть дома была поглощена огнем.

Сотрудники МЧС Марий Эл сумели обнаружить тело 73-летней хозяйки дома. Предположительно, она скончалась из-за отравления продуктами горения, сообщили в чрезвычайном ведомстве

- Пламя не только уничтожило часть имущества на кухне, но и повредило стены и потолок, - отметили в МЧС Марий Эл. - Предположительно, в доме погибшей пенсионерки был неисправен газовый котел.

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