В Татарстане запретили на Новый год 2021 проводить корпоративы на работе

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Как сообщил сегодня, 22 декабря, на брифинге в Кабмине Татарстана руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина, в республике на Новый год 2021 запрещено проводить корпоративы на рабочем месте.

По ее словам, отмечать можно только в точках общепита – кафе и ресторанах. Но и там это нужно делать с соблюдением ряда требований. Заполнять зал заведения можно исходя из расчета – 4 квадратных метров на человека, но не более 100 за раз. И это включая работников точек общепита.

При этом при организации корпоратива для одной, скажем, фирмы, других посетителей внутрь допускать нельзя.

Мало того, Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует посещать такие банкеты лицам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Эти люди входят в группу риска по заражению коронавирусом.

Напомним, в Татарстане кафе и ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать до 3.00 вместо 23.00.