Заболеваемость ОРВИ в Чувашии выросла почти на 40%

Сейчас региональный уровень заболеваемости ОРВИ превышен в Чебоксарах и Алатыре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что за минувшую неделю ОРВИ в Чувашии заболели 7 456 человек, 12 из которых потребовалась госпитализация. По сравнению со среднемноголетним показателем, число зараженных в республике выросло на 39,1%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В управлении также заметил, что заболеваемость выросла среди детей в возрасте от 15 до 17 лет (на 38,8%), а в остальных возрастных группах она снизилась. Сейчас региональный уровень заражения ОРВИ превышен в Чебоксарах и Алатыре.