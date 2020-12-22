В Чувашии двух приезжих отдали под суд за кражу икон на 860 тысяч рублей

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В Чувашии уголовное дело в отношении 49 и 53-летних жителей Владимирской области, которых обвиняют в краже икон из мужского монастыря, передано в суд.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, ночью 15 августа обвиняемые решили украсть церковные ценности из храма в селе Каршлыхи в Моргаушском районе республики.

Так, по версии следствия, злоумышленники сумели отжать оконную раму и проникли в церковь Александро-Невского мужского монастыря Чебоксарско-Чувашской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Из храма они забрали несколько икон, частицы мощей святых и другие предметы религии.

- Общая стоимость похищенных икон составила более 860 тысяч рублей, среди них были и имеющие историко-художественную ценность федерального значения, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

Через некоторое время они выкинули в лесу часть икон, а другую спрятали. Эти ценности были изъяты сотрудниками полиции, которые выехали по сработке сигнализации в храме.