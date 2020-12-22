В Марий Эл во время пожара в частном доме погибли 3 свиньи и 18 поросят

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

В понедельник, 21 декабря, в деревне Тумерсола Медведевского районе загорелся частный дом. Как выяснилось позже, около 14.13 в нем начал мигать свет, после чего раздал хлопок. Из подвала показались языки пламени, увидев которые супруги - хозяева дома, вышли на улицу и вызвали пожарных.

Когда те прибыли на место происшествия, огонь уже полыхал на площади 200 квадратных метров. пришлось вызывать подмогу и, пока она ехала, также спасать от пламени соседние дома.

В процессе тушения пожара были спасены 12 коров. Трем свиньям и 18 поросятам, которые находились в подвале, помочь не удалось. Животные погибли.

- В результате происшествия дом уничтожен. Причину происшествия выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории, - сообщают в пресс-службе МЧС Марий Эл.