Перед Новым годом 2021 представитель Минздрава Татарстана назвала самые опасные спиртные напитки

В новогодние праздники количество пациентов с алкогольным отравлением в Казани увеличивается в 3-4 раза. Фото: pixabay.com

До новогодних выходных остается чуть больше недели. Начинаются традиционные приготовления и закупка продуктов к праздничному столу. В магазинных тележках зачастую оказывается и алкоголь. В связи с этим в Минздраве Татарстана решили напомнить, что спиртное несет вред для организма вне зависимости от дозы выпитого.

Из раза в раз в новогодние праздники количество пациентов с алкогольным отравлением в Казани увеличивается в 3-4 раза. Одной из самых распространенных причин этого является потеря контроля над количеством выпитого. Об этом на пресс-конференции сообщил главный нарколог ведомства Резеда Хаева.

- Нет такого органа, на который бы не действовал алкоголь. Это токсичный яд, который всегда приводит к изменениям в организме, - заметила она.

Главный токсиколог Минздрава республики Алия Насибуллина, в свою очередь, отметила, что особенно опасны для человека напитки с низким содержанием этилового спирта. При их употреблении опьянение наступает незаметно.

Если же отказаться от горячительного не представляется возможным, то выбирать нужно лишь качественные напитки в магазинах. С рук или в киосках люди чаще всего получают суррогат.