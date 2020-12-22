Трактор от Минсельхоза на юбилей

За счет гранта «Агростартап» фермеры приобретают технику.

С 2019 года Министерство сельского хозяйства республики оказывает господдержку в форме гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Благодаря этой субсидии возрождается жизнь на селе.

Грант «Агростартап» личные подсобные хозяйства «превращает» в крестьянские (фермерские) хозяйства. Начинающие предприниматели с такой господдержкой выходят на новый уровень и становятся конкурентами другим предприятиям, занимающимся сельхозпродукцией.

За счет гранта «Агростартап» фермеры приобретают, реконструируют или модернизируют производственные объекты, обновляют сельхозоборудование и технику, увеличивают поголовье, посевные площади, создают новые рабочие места для сельчан.

Участниками конкурсного отбора на получение гранта могут стать фермеры, которые ранее не имели государственной поддержки на начальный этап предпринимательской деятельности и не являлись обладателями гранта «Начинающий фермер».

Средствами «Агростартапа» уже распоряжаются более 37 фермеров Чувашской Республики, среди них и жительница деревни Тоганаши в Красночетайском районе, глава КФХ Марина Владимировна Жерженова. Семнадцать лет она проработала учителем, попала под сокращение. Потом ушла в торговлю, уехала в Москву. А мечталось о своем деле на родной земле. И в 2015 году она решилась его открыть. Тогда была только поддержка мужа.

- Живем мы рядом с лесом. Хорошие здесь условия, чтобы животными заниматься, организовать молочное производство. Муж тогда узнал про гранты на развитие. Два года подавали документы на конкурсные отборы, но выиграть не получилось. Наверное, мы не были готовы, - вспоминает Марина Владимировна, как начинала путь предпринимателя. На тот момент у семьи было четыре коровы и столько же телят. Начали оформлять землю.

- К 2019 году у нас уже было 16 голов и земля 84 гектара. Узнали, что Минсельхоз Республики организует конкурсный отбор «Агростартап», посчитали - это наш шанс. Документы помогал готовить отдел сельского хозяйства администрации Красночетайского района, - продолжила свой рассказ Марина Владимировна. - У нас было огромное желание развивать хозяйство. Одно из условий получения госсубсидии - наличие проекта со сроком реализации не менее пяти лет. Его и план расходов нам помогли составить в КУП ЧР «Агро-Инновации». Думали, что возраст имеет значение при рассмотрении претендентов конкурсного отбора, поэтому документы на грант решили оформлять на меня. Мне в 2019-м исполнилось пятьдесят пять, муж старше. И вот к своему юбилею я получила грант.

До «Агростартапа» у Жерженовых в работе была старая техника, которая не выдерживала нагрузок, часто выходила из строя. Да и фермы как таковой у Марины Владимировны не было. Скотину она держала дома и у соседей в сараях.

Первое, что Жерженова приобрела на средства гранта - новый трактор. Часть денег были потрачены на строительство фермы. Появились дополнительно восемь коров. В рамках «Агростартапа» фермер создала в селе два рабочих места.

- Все животные сейчас у нас стоят под одной крышей. На ферме идет внутренний ремонт, но она работает, - гордится Жерженова. - Построена ферма на 50 голов, там будет 30 молочных коров и молодняк. Столько должно быть животных в КФХ к 2025 году согласно нашему бизнес-плану. Уже сейчас имеем 28 голов. Я считаю, все получится! - отмечает фермер.

- У нас есть планы делать сыр, творог, сгущенное молоко. Будем закупать оборудование для производства. Хотим больше земли. Той, что имеем, мало, если самим заготавливать сено. Поголовье будем увеличивать до 100, - поделилась планами Марина Владимировна. Сейчас КФХ Жерженовой занимается производством сырого молока. Его по договорам фермеры сдают на перерабатывающие предприятия.

Фермер отметила, этот год получился трудный - пандемия. Однако грант «Агростартап» помог создать крепкий фундамент семейному делу. В планах участие в новых конкурсах Минсельхоза Чувашии.

- Очень необходима господдержка. Также рассчитываем с мужем на наших уже взрослых детей. Надеемся, что производство вернет их в деревню, будем вместе трудиться, - добавила в завершение нашей беседы Марина Владимировна.