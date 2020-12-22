В Татарстане коронавирусом заразились еще 104 человека

С начала пандемии в республике выявили 12 378 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 104 жителей Татарстана. В последний раз так много случаев заражения в республике было выявлено 7 мая, когда инфекцию диагностировали сразу у 105 человек. После заболеваемость COVID-19 пошла на спад, но лишь на время - с первых чисел октября число больных вновь начало расти.

Большинство из последних зараженных - казанцы (59). Остальные из Набережных Челнов (13), Альметьевского района (6), Нижнекамского района (5), Зеленодольского района (3), Лаишевского района (3), Апастовского района (2), Буинского района (2), Лениногорского района (2), Агрызского района (1), Азнакаевского района (1), Заинского района (1), Кукморского района (1), Мамадышского района (1), Пестречинского района (1), Сабинского района (1), Сармановского района (1) и Чистопольского района (1). Три случая завозные, 101 - контактный.

Среди больных восемь несовершеннолетних, 11 - от 18 до 30 лет, 37 - от 30 до 50 лет, 11 - от 50 до 60 лет, 18 - от 60 до 70 лет, 12 - от 70 до 80 лет, 7 -от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 22 из них, 82 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике выявили 12 378 случаев коронавируса. На данный момент 10 533 зараженных выздоровели, 174 - скончались. О четырех последних смертях стало известно накануне. Очередными жертвами инфекции стали три женщины и один мужчина в возрасте 83-х, 63-х, 55-ти и 44-х лет соответственно.