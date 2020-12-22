В Казани из-за сошедшего с рельсов трамвая на путях образовалась большая пробка

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Очередное ЧП с общественным транспортом в столице Татарстана. На этот раз обошлось без пожара - на улице Арбузова в Советском районе с рельсов сошел трамвай. Вагон сразу убрать с путей не удалось, и за ним скопилось большое количество других трамваев. Из них образовалась большая пробка.

- Дождаться трамвая сейчас невозможно, - сообщили "Комсомолке" очевидец Эльвина Ш.. - Приходится ехать с пересадками.

По предварительным данным, все произошло из-за не соблюдения скоростного режима. Точные причины выяснят сотрудники Ростехнадзора и ГИБДД Татарстана.