На ремонт здания Госсовета Татарстана могут потратить более 115 миллионов рублей

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона уже 25 декабря. Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно, что в 2021 году здание Госсовета Татарстана, которое расположено на площади Свободы в Казани, ждет ремонт. На это из бюджета республики готовы потратить 115,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет обновить кровлю здания, привести в порядок систему отопления, вентиляцию, водопровод и канализацию, а также провести отделку в туалетах и на лестничных пролетах.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 25 декабря 2020 года.