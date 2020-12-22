Скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл

С начала пандемии СOVID-19 в регионе подхватили 8 722 человека, большинство из которых - 7 740, уже выздоровело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро вторника, 22 декабря, коронавирус с начала пандемии подхватили у 8 722 жителей Марий Эл. Большинство из них - 7 740 человек, уже выздоровело, а 113 - скончались. Последний летальный случай инфекции в республике был зафиксирован за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Сейчас в инфекционных стационарах региона продолжают находиться 1 019 пациентов: 1 008 - с пневмонией, 407 - еще и с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии 182 из них, в состоянии средней степени тяжести - 836.

Минздрав Марий Эл отмечает, что к аппаратам искусственной вентиляции легких на данный момент подключены 34 госпитализированных, а в кислородной поддержке нуждаются 468 пациентов.