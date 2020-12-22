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Президент Татарстана Рустам Минниханов выбрал две открытки с Ёлки желаний в Москве

Он пообещал исполнить их в самое ближайшее время
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов перед началом заседания Госсовета России, которое проводится в Москве, принял участие в проекте «Ёлка желаний». На праздничном дереве, установленном в здании Госсовета России, глава республики выбрал две открытки. Так, восьмилетний Радмир Шакуров мечтает весь день провести в аквапарке, а 12-летний Данияр Галиев мечтает прокатиться на настоящей гоночной трассе.

Все эти пожелания детей будут исполнены Рустамом Миннихановым в самое ближайшее время.

Напомним, по правилам акции «Ёлка желаний» необходимо исполнить мечты детей или малоимущих пенсионеров до 28 февраля 2021 года.