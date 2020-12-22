В Казани стартовал конкурс на должность начальника новой структуры Исполкома города

Отбор среди кандидатов пройдет в несколько этапов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этот вторник, 22 декабря, в Казани начали принимать заявки от соискателей на пост начальника Проектного офиса. Это будет новая структура, которая войдет в состав Исполкома города.
Офис займется оцифровкой муниципальных услуг, что должно сократить время их предоставления.
Итак, сначала кандидатам на пост начальника новой структуры надо будет заполнить онлайн-анкету. После до 17.00 29 декабря представить в управление кадровой политики Исполкома Казани (ул.Миславского 4, каб.106) пакет документов.
Следующий этап конкурсного отбора намечен на период с 11 по 17 января 2021. Это будет процедура оценки профессионально важных умений кандидатов.
Финальными этапами станут предварительное собеседование, где соискатель представит свою презентацию, а также встреча с членами экспертного совета. Итоги отбора объявят в конце января 2021 года.
Задать вопросы и получить консультацию кандидаты могут по телефонам: +7(843)237-84-43 и +7(843)237-84-96.