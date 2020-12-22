В Чувашии зарегистрировали еще 8 смертей от коронавируса

С начала пандемии в республике выявили 15 329 больных СOVID-19, большая часть из которых уже выздоровела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще 8 смертей от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев инфекции в республике достигло 431. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии провели порядка 387,3 тысяч тестов на коронавирус. Исследования выявили 15 329 больных, 123 из которых - накануне. На данный момент большая часть зараженных - 13 672 человека, выздоровела.