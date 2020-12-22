Умер бывший вице-президент Чувашии, экс-ректор ЧГУ Лев Кураков

Фото: официальный портал органов власти Чувашии

В понедельник, 21 декабря, на 78-ом году жизни скончался экс-ректор Чувашского государственного университета имени Ульяновска, бывший вице-президент республики Лев Кураков. По предварительным данным, причиной смерти ученого и политика могли стать осложнения после перенесенного коронавируса.

СПРАВКА

Лев Кураков родился 4 января 1943 года в деревне Чувашские Ишаки. В 1961 году он окончил Канашский финансовый техникум, а в 1966 году - Казанский государственный финансово-экономический институт. После Кураков учился в Московской институте народного хозяйства имени Плехнова и стажировался в Высшей экономической школе Берлина.

В период с 1969 по 1990 году Лев Кураков был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой политической экономии, заместителем декана и деканом экономического факультета Чувашского государственного университета. За это время он успел написать порядка 400 научных работ, а также более 70 монографий, учебников и учебных пособий.

В 1990 году Кураков стал ректором Чувашского государственного университет и народным депутатом Чувашии. Последующие четыре года он также будет членом президиума Верховного Совета, председателем комиссии Верховного Совета республики по экономической реформе, бюджету, налогам и финансам, а также президентом Академии наук Чувашии. С 1997 года - Кураков вице-президент региона, а в январе-июле 1998 года - председатель правительства Чувашии.

С 2000 года Лев Кураков являлся членом-корреспондентом РАО, а с 2004 года - академиком РАО, с 2010 по 2011 год - президентом Чувашского государственного университета.