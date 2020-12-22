В Казани ГИБДД профилактический рейд "Тоннель"

В Казани пройдет очередной "Тоннель" Фото: Лика ИСАЕВА

ГИБДД Казани сообщает о том, что в среду, 23 декабря, с 20.00 и до 22.00 в Авиастроительном районе города пройдет рейд "Тоннель". Это ежемесячное профилактическое мероприятие направлено на выявление латентных нарушений Правил дорожного движения России.

Под пристальным вниманием сотрудников полиции окажутся те водители, которые уже не раз привлекались к ответственности, например, за несоблюдение правил перевозки детей, садились за руль пьяными или без водительских прав. Также особое внимание сотрудники ГИБДД обратят машинам, в конструкцию которых внесли недопустимые изменения. Одновременно будут выявлять лихачей и тех водителей, которые не пропускают пешеходов.