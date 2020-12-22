Среднемесячная зарплата в Чувашии перевалила за 32,8 тысячи рублей

За 10 месяцев 2020 года рост реальных зарплат жителей республики составил 4,4 %. Фото: Олег ЗОЛОТО

По последним данным, среднемесячная зарплата в Чувашии составляет 32 846 рублей. Это на 2,1% больше, чем было в сентябре 2020 года и на 9,5% больше чем в октябре прошлого года. Такие цифры приводит Чувашстат.

Отметим, что с января по октябрь 2020 года жители республики в среднем получали 31 тысячу рублей, что на 7% больше чем годом ранее, когда их зарплаты составляли порядка 28,8 тысячи рублей. За этот же период рост их реальных зарплат составил 4,4 %.