В Казани угарным газом отравились сразу три сестренки

Девочек на "скорой" увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В ДРКБ вечером 21 декабря с улицы Годовикова Авиастроительного района столицы Татарстана были доставлены три сестры. Несовершеннолетние девочки шести, 12 и 16 лет получили, по мнению врачей, легкое отправление продуктами горения. Их состояние опасений не вызывает, но на время их оставили под присмотром специалистов.

Как рассказали в МЧС Татарстана, сестры могли отравиться угарным газом в квартире.

Причины отравления детей будут выяснять специалисты МЧС республики после изучения всех обстоятельств происшествия.