Роспотребнадзор РТ: причина роста числа COVID-19 в предновогоднем ажиотаже

Люди в торговых центрах снимают маски и забывают обратно их надеть. Фото: pixabay.com

21 декабря на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина связала рост числа COVID-19 в республике с предновогодним ажиотажем. Напомним, в последнее время в сутки выявляются сотни зараженных.

Так, по словам Авдониной, при покупке подарков и продуктов к новогоднему столу татарстанцы в торговых центрах начали часто забывать о мерах профилактике инфекции – снимают медицинскую маску и не надевают ее обратно.

Зам руководителя Роспотребнадзора РТ отметила, что похожая ситуация с расслаблением людей была в период отпусков.