Источник: "Рубин" хочет переманить капитана "Химок"

Фото: ФК "Химки".

Казанский "Рубин" продолжает искать пути усиления состава. Уже объявлено об аренде японца Сайто, со дня на день должно состояться подписание контрактов с игроками "Тамбова" Грицаенко и Костюковым. Теперь появилась информация, что казанцы хотят видеть в своих рядах капитана "Химок" - защитника Дмитрия Тихого.

По данным Championat.com, на игрока подмосковной клуба есть спрос. Им интересуются несколько команд Премьер-Лиги, но именно "Рубин" наиболее активен. Отметим, что контракт Тихого с "Химками" действует до конца текущего сезона.

"Химки" на данный момент занимают 11 место в турнирной таблице с 25 очками. В активе же "Рубина" 28 баллов и 9 строчка в турнирной таблице.