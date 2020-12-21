Владимир Путин включил в состав Госсовета РФ президента Татарстана Рустама Минниханова

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 21 декабря, президент России Владимир Путин официально встал во главе Госсовета РФ. В этот же день он включил в его состав и руководителя Татарстана Рустама Минниханова. Всего согласно Указу главы государства, в него вошли 104 человека. Среди них не только действующие губернаторы, но премьер-министр страны Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Современный Госсовет существенно отличается от всех своих предшественников и по составу, и по функциям, и по реальным возможностям, - цитирует kp.ru помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина. – В новом формате он будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти.

СПРАВКА

Госсовет РФ — это конституционный госорган, формируемый президентом страны для обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития.