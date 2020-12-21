В Татарстане подтверждены еще 4 смерти от COVID-19

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 декабря Минздрав Татарстана подтвердил 4 новые смерти от коронавируса в республике. По данным ведомства из-за инфекции скончались 83-х, 63-х и 55-ти летние женщины, а также 44-летний мужчина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в Минздраве Татарстана.

Всего же с начала пандемии коронавируса в республике, в том числе и на этот понедельник, было зафиксировано 174 летальных исхода болезни.

Также, напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане COVID-19 был выявлен еще у 100 человек. Таким образом, за все это время инфекция подтвердилась у 12 274 человек, выздоровело из них 10 509.