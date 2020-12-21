СУ СКР Татарстана: женщина убила сестру ножом, которым только что резала еду

Перед произошедшим подозреваемая находилась на кухне. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В селе Куакбаш Лениногорского района была убита 57-летняя ранее судимая местная жительница. В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершения этого преступления была задержана 51-летняя, ранее также привлекавшая к уголовной ответственности, сестра погибшей.

По версии следствия, подозреваемая с сожителем выпивали вместе с потерпевшей. Во время застолья сестры поругались. Причем настолько сильно, что младшая из них, резавшая на кухне ножом еду, ударила им лежащую на диване старшую родственницу. Женщина тут же вызвала «скорую», но спасти жизнь раненной сестре медикам не удалось.

- Причастность к свершению преступления подозреваемая признала. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении ее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.