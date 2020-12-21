СУ СКР Татарстана: житель Казани убил свою сожительницу после покупки очков

Мужчина ударил свою избранницу ножом в живот. Фото: Александр ЧЕРНОВ

В квартире одного из домов на улице Шуртыгина в Казани было обнаружено тело 43-летней женщины с ножевым ранением в живот. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В качестве подозреваемого был задержан 54-летний сожитель погибшей. Мужчина уже дал признательные показания.

Как полагает следствие, после застолья в квартире с потерпевшей, подозреваемый отправился в магазин за очками. Когда же он вернулся обратно с покупкой, сожительница в течение часа не открывала ему дверь.

А когда женщина пустила сожителя, то между ними возникла ссора, в ходе которой мужчину ударил ее ножом в живот. После чего сел за стол и продолжил выпивать. Проснувшись утром, мужчина увидел, что сожительница мертва и позвонил сыну, рассказав ему о произошедшем.

- Задержанный на время следствия был помещен под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также отметили, что в 2008 данный мужчина уже приговаривался к лишению свободы за убийство.