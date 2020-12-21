"Все возможно": Слуцкий считает, что "Рубин" может замахнуться на еврокубки уже в этом сезоне

Фото: ФК "Рубин".

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий оценил выступление команды в 2020 году. Напомним, что на данный момент казанский клуб идет на 9 месте в турнирной таблице. При этом, по словам Слуцкого, у команды есть шанс зацепиться за места в еврокубках.

- Понятно, что мы не можем брать все игры, потому что какие-то игры были в сложных погодных условиях, какие-то игры у нас были без большой группы игроков, как с "Ростовом", когда мы латали уже. Сложно сохранить качество, когда ты делаешь 6-7 перестановок в стартовом составе, мы к этому не готовы. Год был очень тяжелый. Нам сначала пришлось вести тяжелую борьбу за выживание, потом тут же стартовать в новый чемпионат с большой группой новичков, у которых не было предсезонки. Тяжелый год, но я могу сказать, что рад, что мы остались все-таки в верхней части турнирной таблицы. В принципе отставание от команд вплоть до третьего места, на мой взгляд, не является критическим. Поэтому наша задача максимально качественно отработать сборы и попытаться отыграть тот небольшой гандикап, который есть. Мы видим, что абсолютно все команды теряют очки в чемпионате. Ну, может быть, за исключением "Зенита". Поэтому все на самом деле возможно. Многое будет зависеть от того, как мы отработаем на сборах, - считает наставник казанцев.

После 19 туров в активе "Рубина" 28 очков и 9 место в турнирной таблице. Гарантированные путевки в еврокубки в Премьер-Лиге дает попадание в первую четверку. Сейчас на заветной 4 позиции идет "Сочи". При этом, от южан "Рубин" отстает всего на 5 очков. Отыграть такой отрыв за оставшиеся 11 матчей не видится особым трудом.