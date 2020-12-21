"Такие сложности были у очень многих нападающих": Слуцкий рассказал, почему Игнатьев никак не может заиграть в "Рубине"

Фото: ФК "Рубин".

Иван Игнатьев перебрался в "Рубин" год назад. Его переход из "Краснодара" оценили в 7 миллионов евро, а выбор форварда вызывал вопросы. В разное время нападающим интересовались "Спартак" и "Зенит", но в итоге он оказался в "Рубине".

В казанском клубе в нем видели главную ударную силу команды. Однако он так и не может до сих пор раскрыться в команде. Свой первый за "Рубин" гол он забил в последнем туре прошлого чемпионата, а в нынешнем сезоне Премьер-Лиги отметился двумя забитыми мячами. Вот только все три гола он забил пенальти, а вот с игры до сих пор не может отличиться.

Как итог - Игнатьев при здоровом Деспотовиче - игрок запаса, но Леонид Слуцкий продолжает доверять нападающему и верит, что того рано или поздно прорвет.

- Выход – продолжать работать, стараться, переламывать эту ситуацию. Такие сложности были у очень многих нападающий, я больше говорю про российских форвардов. Он молодой парень, у него первый полноценный сезон не когда на него смотрят, как на какого-то талантливого юношу в "Краснодаре", а где он получает большое количество игрового времени и где он должен находиться совсем в другом статусе. Иногда эти переходы бывают комплексно тяжелые. Продолжим работать, я верю, что он свой потенциал реализует, - отметил Слуцкий.